В четверг, 21 июня, в четырех селах Сколевского района Львовской области люди были укушены змеями. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Льовской областной государственной администрации.

По полученным данным, всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. В частности, около 14:15 в реанимационное отделение центральной районной больницы в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована жительница села Воловец Закарпатской области, которую возле села Лозы Сколевского района в левую кисть укусила змея.

Вечером около 21:00 в реанимационное отделение доставили еще трех человек - жительницу села Верхнее Синевидное, которую в правую голень укусила змея, жительницу села Плавье, также укушенную в правую голень, и жительницу села Жупаны, которую укусили в левую стопу.

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