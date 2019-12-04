Мелания Трамп посетила Букингемский дворец и встретилась с Елизаветой II - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мелания Трамп посетила Букингемский дворец и встретилась с Елизаветой II
04.12.2019 22:49
Мелания Трамп встретилась с Елизаветой II
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
елизаветой
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мелания
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