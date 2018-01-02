1. Если пропустили ночной спецвыпуск дайджеста, в котором я собрал самые интересные сообщения крымчан в новогоднюю ночь-2018 по украинскому и оккупационному времени, то . Будет интересно.

2. Ну вот и пришёл 2018 год. Здоровья, сил, терпения, находчивости и только, что поможет вернуть мир и территориальную целостность Украины. Ну и смекалки, чтобы давить этих свинособак русскомирных и прочую гадость. Слава Украине!

3. Вот и я очнулся. Доброе утро. Всех с наступившим Новым годом. Здоровья и счастья вам и вашим семьям! И не теряйте веру в нашу победу!

4. Ну що, бандерівці, продовжуємо святкування Нового року? Тримайте — ми з українською Алуштою поряд.

5. Ватный кореш допился. Посмотрели на ютубе поздравление ху*ла в повторе. Кореш говорит, что его достала эта напудренная рожа. После ещё пары рюмок от него прозвучало “Слава Украине!”.

6. Хочу привітати наших хлопців, які зараз на Сході в окопах боронять нашу Батьківщину. Героям Слава!

7. Усіх з Новим роком і з Днем народження Степана Бандери! Плохо себя вёл в этом году, следовательно вчера смотрел “рашка-24”. Таки в рашастане совсем х*еново. Полчаса рассказывали про “кризисы” и “успешности” борьбы с ними. И типа намекали, мол, вот ещё чуток “пАтЭрпите” и настанет благоденствие. Вот смешные. Вітаю Україну і українців. Особливо кримчан. Тримайтесь. Мені здається, що у цьому році має усе вирішитись. Думаю, не варто розказувати, як саме.

8. Руссо-туристо таки подъехало в Ялту. Для беды довольно и одной штуки, чтобы спалить пальму на набережной во время празднования Нового года, что и произошло.

9. Бахчисарай. Вчера около 23:00 район улицы Мира-2 был оцеплен котолюбами (это не центр города, т.е. оцепление не связано с празднованием Нового года). Постараюсь выяснить, кому этот Новый год запомнится на всю оставшуюся жизнь.

10. Росгвардия взяла под охрану путинский энергомост с Кубани в Крым. Боятся. Ну и правильно. Всегда должны помнить, что они здесь на чужой земле.

11. Первый день нового года многие жители Евпатории встретили вместе с блэкаутами. Ватники устроили традиционную перекличку в соцсетях и сожалели, что “нет Сталина на энергетиков-уродов”.

12. Украинский паспорт — это круто. Так считают и на севастопольском ватофоруме: “Только что вернулись назад после месячного путешествия по Европе. Ездили на своих авто. Нас 3 семьи — 2 из Евпатории и одна из Черкасс. Начали наше путешествие со въезда в Словакию, потом Австрия, Словения, Италия, Франция, Голландия, Германия, Дания, Польша, Украина, Крым. Нигде нас не останавливали для детальнейшей проверки. Так, только посмотрели паспорт (УКРАИНСКАЯ БИОМЕТРИКА) и свободен. Может, кому-то нравится, может — нет, но Украинский паспорт — СУПЕР. Никаких проблем с ним на Западе”.

13. Один ваторылый очень болезненно воспринял сообщение о том, что украинский паспорт — это супер: “Так пиндосский паспорт даже хохляцкий паспорт переплюнет. Может, пора валить на историческую родину? А заодно отказаться от российского гражданства. Зачем с ним мучиться? Судя по недавней регистрации на форуме, — очередной свидомый тролль прославляет Обезьянию”. Интересно, а что вате мешало свалить на историческую родину с 1954 года? Чего же вы пёрлись в украинский Крым? Ну или хотя бы с 1991 года, когда получали ненавистные вам украинские паспорта, от которых даже в оккупации не хотите избавиться? Но был и такой ответ: “Надо признать, сейчас укробиометрика — наиболее вездеходный паспорт из всех постсоветских, не считая прибалтов”. Добавлю, что безвизовыми для граждан Украины являются 85 стран мира, включая страны ЕС.

14. В Украине сегодня пройдут факельные шествия в честь Дня рождения Степана Бандеры. Ох, как будет гореть у свинособак… Круче, чем новогодняя ёлка в Южно-Сахалинске. А я напоминаю ватникам, что традиционные факельные шествия проходят и в Крыму, например, в Керчи — в память о погибших в годы Второй мировой войны.

15. Сьогодні Сергію Кокуріну, що став першою військовою жертвою російських окупантів під час “кримской вєсни”, виповнилося б 40 років. Світла пам’ять.

16. Ползучая оккупация. К родителям моих друзей в 2014 году приехала родня из Челябинска. Приехали со всем набором уральского быдла: мат в семье, выходные в торговом центре, бесцеремонным отношением к чужому времени и собственности, путинизмом головного мозга и Крымнашем 3 степени. Прошло почти 4 года. Что изменилось? Родили ребенка, перетащили сюда 4 друзей (двоим из которых помогли устроиться на “госслужбу”), а те привезли сожительниц и родню. За это время у меня уехало человек 20 друзей и знакомых. Кто на материковую Украину, кто за рубеж. Почитайте, что происходило в Крыму после 1855, после 1917, после 1944, а теперь и после 2014… Я проводил опыт. Опросил знакомых, когда их предки в Крым переехали. 90% — после 1944. А потом называют Крым “русским”.

P.S. “Моя прабабушка видела, как бегущие твари обвалили пристань в Севастополе. Моя бабушка видела, как коммуняки убивали за место в самолёте или на судне. И я увижу, как твари убивать друг друга будут при бегстве из Крыма и на этот раз”.

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