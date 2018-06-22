Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов автозаправочных станций на 40,99 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции», — сказано в сообщении.

Среди прочих, АМКУ оштрафовал ООО «Газ постачання» на 8,07 млн грн, ООО «Нафтотрейд Ресурс» – на 5,44 млн грн, ООО «Импорт Транс Сервис» – на 5,17 млн грн, ООО «Факторинг Груп» – на 4,55 млн грн, ООО «ВОГ Ритейл» – на 4,18 млн грн.

Также крупные штрафы выписаны ООО «Авантаж 7» (3,27 млн грн), ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» (3,2 млн грн), ООО «ОККО-Ритейл» (2,88 млн грн), ООО «Надежда Ритейл» (2,71 млн грн) и ООО «Монтажналадка» (1,07 млн грн).

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