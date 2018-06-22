Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Перевезенцева новым членом наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Об этом сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента.

“...Назначить членом наблюдательного совета публичного акционерного общества „Государственный экспортно-импортный банк Украины“ Перевезенцева Алексея Юрьевича — государственного секретаря Министерства экономического развития и торговли Украины”, — говорится в сообщении.

Как сообщал 5 апреля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития относительно долгосрочного финансирования. Соглашение предусматривает привлечение АО “Укрэксимбанк” займа МБРР на сумму 150 млн долл. под гарантии Украины до 35 лет с 4,5-летним льготным периодом.

Напомним, Национальный банк Украины признал ПриватБанк, Укрэксимбанк и Ощадбанк системно важными банками на 2018 год.

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