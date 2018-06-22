По состоянию на 22 июня доллар в обменниках стоит 26,35 грн/доллар, что на 3 копейки или на 0,1% больше, чем в понедельник 18 июня. А евро в течение рабочей недели подорожал на 5 копеек или на 0,2% до 30,77 грн/евро, передает со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

26,348 гривен за доллар;

30,774 гривен за евро;

0,428 гривен за рубль;

35,340 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар подешевел почти на 9 копеек, евро подорожал почти на 7 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 22 копейки.

Напомним, НБУ ввел новшество для стабилизации валютного рынка. В частности, регулятор унифицировал значения лимитов открытой валютной позиции банков.

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