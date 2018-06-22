В Калифорнии разработчик и сооснователь стартапа Renly Ибрагим Диалло сообщил, что его уволила компьютерная программа. Контракт с Диалло был расторгнут, хотя должен был действовать еще почти 10 месяцев. Об этом пишет BBC.

По словам разработчика, его рабочий пропуск перестал срабатывать, он стал терять доступ к программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе деактивирована.

Через пару дней охрана велела Диалло собрать вещи и покинуть офис. Когда он обратился непосредственно к директору компании, та заверила, что программиста не планировали увольнять и не отдавали такого распоряжения. Позже глава компании сама получила письмо с сообщением об увольнении Диалло.

"Я просидел три недели без работы и без зарплаты, пока со мной перезаключали договор и заново настраивали все необходимые уровни допуска. Так что я хотел объяснений", - рассказывает Диалло.

Оказалось, что менеджер должен был перезаключить временный договор с Диалло, но был уволен и, вероятно, не стал этим заниматься. Контракт истек, и система самостоятельно уволила сотрудника. Далее машина распорядилась заблокировать пропуск Диалло, а затем отключить его рабочий аккаунт.

Ситуацию уже сравнили с эпизодом сериала "Черное зеркало". В частности, знаток в области искусственного интеллекта Дейв Коплин заявил, что эта история должна стать предостережением для развития отношений "человек-машина".

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