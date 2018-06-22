Украинская телеведущая Регина Тодоренко, работающая в РФ, показала совместные снимки с певцом Владом Топаловым. У Тодоренко роман с Топаловым Фото: reginatodorenko / Instagram Фото Тодоренко обнародовала в Instagram."320 тыс. человек собрал Эдик Ширан на стадионе Уэмбли", – написала она. 320 000 человек за 4 дня собрал Эдик Ширан @teddysphotos на стадионе #wembley * Мы с @vladtopalovofficial плакали , когда осознали , что рыжий пухленький парень с гитарой, абсолютно нетипичный для шоубизнесовой тусовки , без музыкантов, без Танцоров... Ребята, ОДИН, он один собрал столько людей на своём концерте ) Гордость! #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница * Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 21 Июн 2018 в 12:25 PDT Сфоткалась с фанатом )))) * @vladtopalovofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #london #регинапутешественница * Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Июн 2018 в 6:27 PDT В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с Топаловым.В 2016 году издание StarHit писало, что у Тодоренко роман с шоуменом и продюсером Никитой Трякиным. 5 января 2018 года ведущая обнародовала фото с мужчиной.В конце 2017 года Тодоренко переехала в США.Позже она отправилась в РФ, где работает телеведущей канала "Пятница".Незадолго до этого телеведущая заявила, что покидает проект "Орел и решка" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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