|Анекдоты дня 22 июня
|22.06.2018 10:21
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Мой основной жизненный принцип - если опоздал на работу, то хотя пораньше уйди.
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- Ой, Жора, я была такой дурой в молодости!
- Не переживай... Ты и сейчас очень молодо выглядишь!
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Если некоторым женщинам повезло и они удачно вышли замуж, их любят - они тут же начинают наливаться счастьем... Иногда до 100 и более кг.
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- Дорогая, может быть, наденешь этой ночью костюм пчелы?
- Нет.
- Жаль.
- Я же тебе сказала: "Нет!".
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Судя по запаху в подземных переходах, люди очень боятся там ходить.
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В гипермаркете образцовые мужья меряются списками от жен.
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У меня плохое зрение, и когда я пытаюсь разглядеть идущего мне навстречу человека, может сложиться чувство, что я его презираю...
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Бермудский треугольник - диван, кухня, компьютер. Ох, и много же народу в нем пропало!
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Вышла на работу после отпуска, чувствую себя как дети в садике - хочется плакать и домой!
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Летняя ночь… Романтические прогулки до холодильника....
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