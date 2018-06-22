Мой основной жизненный принцип - если опоздал на работу, то хотя пораньше уйди.

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- Ой, Жора, я была такой дурой в молодости!

- Не переживай... Ты и сейчас очень молодо выглядишь!

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Если некоторым женщинам повезло и они удачно вышли замуж, их любят - они тут же начинают наливаться счастьем... Иногда до 100 и более кг.

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- Дорогая, может быть, наденешь этой ночью костюм пчелы?

- Нет.

- Жаль.

- Я же тебе сказала: "Нет!".

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Судя по запаху в подземных переходах, люди очень боятся там ходить.

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В гипермаркете образцовые мужья меряются списками от жен.

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У меня плохое зрение, и когда я пытаюсь разглядеть идущего мне навстречу человека, может сложиться чувство, что я его презираю...

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Бермудский треугольник - диван, кухня, компьютер. Ох, и много же народу в нем пропало!

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Вышла на работу после отпуска, чувствую себя как дети в садике - хочется плакать и домой!

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Летняя ночь… Романтические прогулки до холодильника....

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