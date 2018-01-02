Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в декабре 2017 года получил 218,5 тысяч гривен заработной платы. Сведения об этом глава ГПУ внес в свою электронную декларацию 31 декабря.

Стоит отметить, что ранее Луценко также декларировал суммы заработных плат, поскольку они превышают 50 прожиточных минимумов. В частности, в ноябре генпрокурор получил 165,7 тысяч гривен зарплаты, в октябре - 172,3 тысяч гривен, в сентябре - 142 тысяч грн.

Напомним, в августе 2017 года Кабинет министров уменьшил размер должностного оклада генпрокурора и прокуроров. Однако, благодаря различным доплатам и премиям зарплата Луценко и его подчиненных выросла в три раза.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличивается на 523 гривны - до 3723 гривен.

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