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Мировые лидеры высмеяли Дональда Трампа
04.12.2019 23:08
Появилось видео, как мировые лидеры шутят над Дональдом Трампом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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