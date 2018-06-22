Скандально известная российская танцовщица Анастасия Волочкова решила немного поиграть в "домашнюю девочку" и показать, как ей живется в уютном имении. Но вместо восторга вызвала волну отрицательных эмоций, пишет со ссылкой на .

Дома у Волочковой: кот на месте, уборщицы нет

Недавно она поделилась в сети видео из собственной квартиры. Все по стандартам звезд – тихо, спокойно, и белый пушистый кот по кличке "Лаки".

Все бы ничего, но грязь в квартире не удалось скрыть от пользователей – окна, судя по всему, последний раз мыли очень давно, да и общая атмосфера напоминает о том, что самое время сюда наведаться уборщице. Если уж танцовщица сама не очень любит наводить чистоту в загородной резиденции.

Смотрите: дома у Волочковой















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