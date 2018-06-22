Несмотря на систематические ограничения оккупационной администрацией Российской Федерации деятельности СММ ОБСЕ в осуществлении мониторинга отвода техники и вооружения в определенные Минскими договоренностями меса хранения, наблюдатели Миссии продолжают выявлять факты расположения пророссийскими боевиками значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

Как сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил, об этом информирует Украинская сторона СЦКК.

В частности, по результатам мониторинга СММ ОБСЕ, подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра на юго-запад от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).

В этом же районе и близко населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещения 32 единиц танков различной модификации. Кроме того, СММ ОБСЕ подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайск Луганской области. Здесь, ими были обнаружены 3 бронированные машины (одну типа БТР, две типа БМП), а также 5 единиц бронированной техники (МТЛБ).

По имеющейся информации, в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещение колонны техники боевиков, минимум 15 грузовиков, которые двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска «Должанский» на границе с Российской Федерацией.

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Указанное, свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей. Циничной также является позиция боевиков относительно запрета доступа патрулей ОБСЕ к военным объектам, расположенных близко города Донецка. В частности, категорические отказы относительно осуществления верификационных мероприятий мест размещения отведенного вооружения наблюдатели Миссии получили от боевиков в районах населенных пунктов Гольмовский и Маркино.

Свои отказы они объясняют выполнением соответствующих «приказов командиров», которые противоречат предыдущим их псевдо приказам относительно «запрета необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ в местах хранения отведенного вооружения».

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие факты являются очередным доказательством незаинтересованности главарей оккупационной администрации Российской Федерации в объективном мониторинге СММ ОБСЕ ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также попыткой скрыть отсутствие вооружения и военной техники в местах их постоянного хранения в соответствии с Минскими договоренностями.

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