|Loboda показала, как проходят ее занятия вокалом
|22.06.2018 10:36
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эта девочка знает, что такое «миу миу» * . п.с. утро с моим любимым преподавателем #ladyDiПубликация от LOBODA * (@lobodaofficial) 22 Июн 2018 в 12:19 PDT
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе "Капучино".Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.
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