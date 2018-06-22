93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", сосредоточенная в районе оккупированного Докучаевска Донецкой области, проводит тактические учения в районе Операции объединенных сил.

Такие упражнения необходимы для слаженности действий и сработанности экипажей, чтобы в любую минуту быть готовыми к быстрому и четкому выполнению военный задачи, сообщается на странице бригады в , передает

Танкисты отрабатывают наступление и введение машин в бой.

"Мы почти еженедельно выезжаем на полигон, чтобы отработать наступление, оборону. Получается, что несколько рот выезжают по различным направлениям, и они должны друг с другом кооперироваться. Нужно постоянно тренироваться, чтобы было взаимопонимание. Чтобы не допустить разбалансированности. Ведь каждый воин на своем месте должен выполнять работу, которая необходима для реализации общей задачи", – рассказал воин с позывным "Васильич".















Сводка.нет - Новости Украины и Мира