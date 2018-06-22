Пресс-секретарь первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм заверила журналистов, что в наряде супруги президента не было "скрытого послания". Наряд супруги Трампа раскритиковали в интернете Фото: ЕРА Непосредственно во время общения с детьми куртки на жене президента США не было.Наряд Меланьи Трамп раскритиковали в соцсетях."Дорога первая леди, вы посещаете центр, где содержат детей мигрантов, надев жакет с надписью "Мне действительно все равно. А вам?" Почему?! Вы оскорбляете нашу заботу о благосостоянии детей. Это пренебрежение к правам человека", – написал в Twitter пользователь Питер Мерфи. Dear @FLOTUS,You're visiting a border detention center holding immigrant children wearing a "I Really Don't Care Do U?" jacket?! Why?! You're insulting the nation's concern for the welfare of #ChildrenInCages. It implies contempt for #HumanRights. #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/7qgQWuIS7x — Peter Murphy (@PeterWMurphy1) 22 червня 2018 р. "Меланья Трамп создала кампанию "Будьте лучше", а затем надевает куртку, которая гласит: "Мне действительно все равно". На пути к детям иммигрантов, находящимся в приграничных заведениях. Прекрасно, прекрасно", – отметила пользователь Кира С. #MelaniaTrump created the "Be Best" campaign and then wears a jacket that says, "I Really Don't Care." On her way to meet with immigrant children being held at border facilities. Cool, cool. I guess it was Opposite Day when she created that little ditty. — Kiran S. (@subrawoman) 21 червня 2018 р. Пресс-секретарь супруги президента США Стефани Гришэм заверила журналистов, что в наряде Меланьи не было "скрытого послания". Гришэм надеется, что СМИ не будут фокусироваться на гардеробе первой леди, пишет ВВС.Случаи разделения семей мигрантов участились после того, как в апреле 2018 года власти США провозгласили политику "нулевой терпимости" по отношению к нелегальным мигрантам. Задержанных нелегалов передают в федеральные суды, а их детей переводят под опеку или возвращают на родину.Агентство Associated Press, ссылаясь на информацию министерства внутренней безопасности США, сообщило, что с 5 мая по 9 июня на границе с родителями разделили более 2300 детей. 18 июня стало известно, что Меланья подвергла критике иммиграционную политику мужа.Президент США Дональд Трамп 20 июня подписал приказ, который запрещает разделять семьи мигрантов.21 июня первая леди США посетила центры временного содержания детей нелегальных иммигрантов в Техасе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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