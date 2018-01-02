Правоохранители продолжают работать на месте, где нашли тело правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Если поступит такое заявление от родителей, мы сразу выставим охрану для ее семьи", – отметил он.Ценов добавил, что правоохранители продолжают проводить следственные действия: "Сейчас работают и кинологи, и оперативные подразделения. Оперативные подразделения Главного управления подняты по тревоге. Сейчас находятся на месте, там, где мы нашли тело".1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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