|
Начальник полиции Киевской области заявил, что родителям убитой Ноздровской готовы предоставить охрану, если они попросят
|
02.01.2018 12:59
|
Правоохранители продолжают работать на месте, где нашли тело
правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщил начальник Главного
управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тело
Ноздровской нашли 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской
области Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Если поступит такое
заявление от родителей, мы сразу выставим охрану для ее
семьи", – отметил он.Ценов добавил, что правоохранители
продолжают проводить следственные действия: "Сейчас работают и
кинологи, и оперативные подразделения. Оперативные подразделения
Главного управления подняты по тревоге. Сейчас находятся на месте,
там, где мы нашли тело".1 января в реке в Вышгородском районе
Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29
декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье
об умышленном убийстве.Вечером 1 января
правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия
Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из
версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира