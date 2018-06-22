Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в действие обновленный список санкций, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"По инициативе Кабинета министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции к 30 юридическим и 14 физическим лицам, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1762 физических лиц и 786 юридических лиц", - говорится в сообщении.

По полученым данным, Украина ввела санкции, симметричные санкциям США (11 июня 2018 года) в отношении юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве. Это научно-исследовательский институт "Квант", ООО "Дайвтехносервис", ООО "Цифровые технологии безопасности", ERPScan BV, Embedi Limited.

Список юридических лиц был дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. В частности, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Избирательная комиссия "Республики Крым"; Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР), Всероссийская политическая партия "Родина", Политическая партия "Демократическая партия России", Союз ветеранов Афганистана, Политическая партия "Патриоты России", Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России", Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России", Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", Всероссийская общественная организация "Боевое братство", Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

"Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны", - говорится в сообщении.

Также санкции введены против Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа", Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио", ООО "АРД Сатком Сервис", ООО "РусИнтеКо", ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации", ООО "Лидер Строй", ООО "ПРОЕКТ", ООО "М-Телеком", ООО "Альфател", ООО "ПБР", ООО "АСЗ".

Кроме того, ограничительные меры ввели против физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования в Крыму и Севастополе в рамках выборов в ГосДуму, и в отношении которых введены санкции США, между которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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