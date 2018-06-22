Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из «Панамского архива», связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают период 2016-2017 годов.

По данным журналистов, фирма изначально не знала и не могла идентифицировать почти 75% настоящих владельцев офшорных компаний, пишет Настоящее время.

Из новой утечки следует, что Геннадий Труханов, находящийся под коррупционным расследованием мэр Одессы, все-таки имеет российское гражданство. Журналисты-расследователи в архивах обнаружили копию его российского паспорта.

Годами Труханов отрицал, что у него есть российский паспорт. Несмотря на то, что украинские журналисты обнаруживали данные Труханова в базах российской Федеральной налоговой службы, СБУ никаких подтверждений наличия у мэра Одессы второго гражданства так и не нашла. В 2016 году российский консул Валерий Катункин официально заявлял, что у Труханов нет российского гражданства.

По данным украинских журналистов, Труханов получил паспорт еще в 2011 году. В копии, опубликованной OCCRP, срок действия паспорта указан с 26 июня 2003 года по 26 июня 2008 года.

Более того, из новой утечки следует, что с семьей Труханова связаны как минимум две офшорные компании. Ими владеет его дочь Екатерина, зарегистрированная по адресу в московской квартире, которой, в свою очередь, с 2003 года владеет мать одесского мэра. Но эту недвижимость Труханов ни разу не декларировал, а согласно официальной декларации, его мать живет с ним. На просьбы журналистов о комментарии Труханов не ответил.

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Согласно новой утечке, аргентинский футболист Лионель Месси и его отец уклонялись от уплаты налогов через панамскую компанию.

Несмотря на то, что еще в 2016 году Месси заявил журналистам, что его компания Mega Star Enterprises Inc. «вообще неактивна», новая утечка документов указывает, что бизнес знаменитого футболиста все-таки ведет деятельность. По данным одного из сотрудников Mossack Fonseca, их уругвайский офис располагает подтверждениями.

В феврале 2017-го юристы направили аргентинским властям доклад о «подозрительной активности» бизнеса Месси.

OCCRP во внутренней переписке сотрудников между панамским и уругвайским офисами узнали о планах сотрудников подделать документы, связанные с офшорными компаниями нынешнего президента Аргентины Маурисио Макри на Багамах.

Сотрудники хотели задним числом подписать документ о собственнике, чтобы скрыть то, что Mossack Fonseca не знала, что их клиент – аргентинский президент. Тем не менее сотрудники отказались от идеи, потому что она «слишком рискованная».

Как выяснили журналисты, Mossack Fonseca также не знала о связях семьи Макри с BF Corporation, ведущей деятельность с немецкими банками офшорной компанией, которой владели двое братьев Марки. За день до избрания Макри в 2015-м компания перевела все свои активы в швейцарский банк и попросила банк Германии «уничтожить всю переписку».

Из новых документов также следует, что дочь президента Казахстана и председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената страны Дарига Назарбаева с 2007 года единолично владеет компанией Asterry Holdings Ltd. на Британских Виргинских Островах. Именно эта компания через цепочку других владеет частью активов кондитерского бизнеса Казахстана, утверждают журналисты. На запросы комментария Назарбаева не ответила.

OCCRP также обнаружила, что одна из компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах принадлежит брату бывшего премьер-министра Малайзии Наджибу Разаку. Сейчас в отношении Разака ведется расследование — за время его правления из государственного инвестиционного фонда исчезли несколько миллиардов долларов. В частности, прокуратура расследует случай, когда со счетов фонда были переведены $10,6 млн на банковский счет Разака.

Среди новых документов журналисты также обнаружили ряд компаний, которые принадлежат наследникам знаменитого французского ювелира Пьера Картье. По данным OCCRP, семья Картье через панамские офшорные компании владела участком леса в Канаде и несколькими счетами в швейцарских банках. Ни наследники, ни их финансовые советники не согласились дать комментарий журналистам-расследователям.

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