Антимонопольный комитет Украины оштрафовал операторов автозаправочных станций на 41 миллион гривен за согласованное повышение цен на сжиженный газ в августе 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"За совершение нарушения законодательства в виде антиконкурентных согласованных действий, которые заключались в похожем повышении цен на сжиженный углеводородный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года, при том, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения таких действий, что привело к ограничению конкуренции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оштрафовали ООО "Газпостачання" на 8,07 миллиона гривен, ООО "Нафтотрейд Ресурс" - на 5,44 миллиона гривен, ООО "Импорт Транс Сервис" - на 5,17 миллиона гривен, ООО "Факторинг Груп" - на 4,55 миллиона гривен, ООО "ВОГ Ритейл" - на 4,18 миллиона гривен.

Также крупные штрафы выписали ООО "Авантаж 7" (3,27 миллиона гривен), ЧП "ОККО-Бизнес Контракт" (3,2 миллиона гривен), ООО "ОККО-Ритейл "(2,88 миллиона гривен), ООО "Надежда Ритейл" (2,71 миллиона гривен) и ООО "Монтажналадка" (1,07 миллиона гривен).

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