В рамках реформирования системы экстренной медицинской помощи планирует создание сети экстренного реагирования. Водители, воспитатели и социальные работники будут оказывать первую медицинскую помощь наряду с врачами.

выяснил, как это будет работать, передает .

ВМЕСТО ВРАЧЕЙ. планирует улучшить систему оказания экстренной помощи с момента вызова до прибытия пациента в больницу. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что одним из шагов на пути реформирования системы станет создание сети экстренных реагировщиков.

Такая сеть будет состоять из людей различных профессий (пожарных, полицейских, водителей, воспитателей, социальных работников, машинистов, бортпроводников, кондукторов), которые по долгу службы могут оказаться на месте происшествия. Все они должны будут пройти специальное обучение оказанию первой медицинской помощи. Медработники, которые уже работают в бригадах экстренной помощи, также пройдут обучение для повышения квалификации.

Кроме того, в рамках реформы будут введены новые профессии – парамедик и экстренный медицинский техник.

А ЕЩЕ? Изменения произойдут также в техническом обеспечении системы:

1 Автомобиль экстренной помощи, который находится ближе только к месту происшествия, будет выезжать на вызов в течение нескольких минут.

2 Для обмена данными о вызовах будет установлен единый информационный узел, а на каждом автомобиле скорой помощи будет установлен GPS-навигатор.

3 Диспетчеры будут знать о состоянии каждого вызова и смогут отслеживать нахождение любой «скорой». Такая система уже работает в , Днепре, Херсоне, Харькове, а также в тестовом режиме в Винницкой и Полтавской областях. В ближайшее время она будет распространена по всей стране.

4 Диспетчеры изменят алгоритм работы в соответствии с современными мировыми стандартами. Теперь они также должны будут консультировать позвонивших на предмет оказания первой помощи пострадавшим до приезда бригады.

5 Оборудование и автомобили «скорой» будут обновлены в соответствии с действующими требованиями.

Ульяна СУПРУН, и.о. министра здравоохранения: "Мы уверены, что для эффективного функционирования экстренной медицинской помощи необходимо обеспечить максимально скоординированные и профессиональные действия на всех этапах цепи – от звонка в «скорую» до отделения больницы. Именно на это направлены изменения в системе экстренной медицинской помощи".

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