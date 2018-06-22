Потери от контрабанды сопоставимые с бюджетом Украины

"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 млрд грн. Поступления от таможни, по плану на 18 лет, - 343 млрд грн, за пять месяцев текущего года является выполнение в размере 155 млрд грн. Потери бюджета, мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 млрд грн., а именно: до 65 млрд грн - с применением специальных схем и к 15 млрд - другие варианты ", - заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков на встрече с предпринимателями по поводу борьбы правоохранительных органов с контрабандой на таможне, информирует LB.ua.

По его словам, в целом можно констатировать, что " потери от контрабанды достигают $ 4 млрд в год, следовательно я считаю, что перегруппировка внутри даст нам возможность хотя бы на четвертую часть увеличить поступления в бюджет от запланированного. Тогда это будет неплохо", - подчеркнул он.

Глава МВД для сравнения напомнил, что бюджет Минобороны Украины составляет 80 млрд грн, бюджет только МВД вместе с пограничниками и Нацгвардией - 60 млрд грн в год. А потери от контрабанды - сопоставимые и даже превышают эти бюджеты.

"Поэтому цифра потери от контрабанды у нас довольно серьезная. Тогда как весь парламент и правительство героически борются за получение нового транша МВФ ... Он действительно в наших руках", - отметил он.

Министр сообщил, что, к сожалению, сегодня наблюдается сопротивление некоторых структур и отдельных должностных лиц борьбе с контрабандой.

"Какие привыкли к другому порядке. Есть специальные структуры, которые обслуживают близки к законности, но незаконные схемы, позволяющие избежать нормального налогообложения. В то время как в коридорах власти разворачивается тихая война, я обращаюсь к представителям бизнеса для четкого позиционирования. Потому что, кроме денег, которые мы получим в бюджет, у нас будет кумулятивный эффект развития экономики ", - обратился он к представителям бизнеса.

Ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство внести законопроект об уголовной ответственности за контрабанду на рассмотрение Верховной Рады.