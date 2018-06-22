Все больше стран открывают свои рынки для украинской курятины. В чем секрет и какие положительные результаты получит Украина в результате усиления экспортных позиций, ведущие эксперты отрасли рассказали

По словам директора "УКАБ" Тараса Высоцкого, увеличение рынков сбыта означает, прежде только, создание новых рабочих мест и увеличение валового продукта Украины.

"Производя мясо птицы в Украине, мы почти на 100% используем отечественную кормовую базу - зерновые, масличные. Поэтому, экспорт курятины и открытие новых зарубежных рынков для нашего мяса птицы способствует увеличению внутреннего производства, а следовательно - созданию дополнительных рабочих мест, наращиванию дополнительного валового продукта в Украине.

В общем, открытие новых рынков для экспорта курятины имеет положительный экономический эффект в национальном масштабе, положительный эффект с точки зрения поступления валюты, поскольку уже сейчас почти полмиллиарда долларов экспортной выручки формируется именно от экспорта мяса птицы. А еще это распространяет бренд "сделано в Украине", - пояснил он.

При этом потенциал Украины позволяет увеличить производство курятины вдвое, добавил знаток.

"Поскольку потребление на внутреннем рынке не может быстро расти, единственным вариантом расширения производства и увеличения сельскохозяйственного валового продукта является экспорт. Соответственно, открытие новых рынков этому способствует", - пояснил Высоцкий.

Мнение директора "УКАБ" разделяет председатель Ассоциации "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков.

"В том, что мир открывает для нас свои рынки, в части курятины, я вижу исключительно плюсы. Отечественный АПК является экспортно-ориентированным. Чем больше мы будем поставлять за границу - тем больше о нас будут говорить в мире. А через курятину, в частности, заговорят и узнают Украину в других товарах", - пояснил он.

В общем, открытие новых рынков для экспорта аграрной продукции способствует увеличению внутреннего производства и привлекает дополнительные валютные поступления в Украину, добавил Новиков.

Напомним, с начала года три страны мира: Китай, Марокко и Гана дали "зеленый свет" украинской курятине.

Ранее сообщал, что в марте этого года задача Генерального директората Европейской Комиссии по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) проверила качество курятины крупнейшего экспортера страны - компании "Мироновский хлебопродукт". Еврокомиссия пришла к выводу, что продукция этой компании соответствует международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.

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