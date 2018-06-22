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Экс-охранник Януковича заявил, что не видел вывоза вещей из "Межигорья" в феврале 2014 года
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22.06.2018 11:02
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Поездка беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Харьков
и юго-восточные регионы страны должна была завершиться 23 февраля
2014 года, утверждает его прежний охранник Сергей Бернацкий,
бежавший в Россию. До 2014 года "Межигорье" было резиденцией
Януковича Фото: uk.wikipedia.org Бернацкий находится в России, его
допрос как свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича
проводят по видеосвязи.Экс-охранник сказал, что командировка
Януковича планировалась на утро 22 февраля, но вылет в Харьков
перенесли на вечер 21 февраля якобы в связи с погодными условиями.
По его словам, поездка должна была завершиться 23 февраля."Я таких
действий (вывоза вещей из резиденции. – ) не видел на
тот момент. С собой у нас были личные вещи на два-три дня
командировки, и все", – сказал Бернацкий.Янукович был
президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014-го. По
данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года.
К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты
и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате
силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что
вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под
Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в
центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как
неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил
экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в
автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео
зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично
экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016
года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил,
кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018
года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что
перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014
года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой
автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из
"Межигорья" не видел.
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