Поездка беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в Харьков и юго-восточные регионы страны должна была завершиться 23 февраля 2014 года, утверждает его прежний охранник Сергей Бернацкий, бежавший в Россию. До 2014 года "Межигорье" было резиденцией Януковича Фото: uk.wikipedia.org Бернацкий находится в России, его допрос как свидетеля стороны защиты по делу о госизмене Януковича проводят по видеосвязи.Экс-охранник сказал, что командировка Януковича планировалась на утро 22 февраля, но вылет в Харьков перенесли на вечер 21 февраля якобы в связи с погодными условиями. По его словам, поездка должна была завершиться 23 февраля."Я таких действий (вывоза вещей из резиденции. – ) не видел на тот момент. С собой у нас были личные вещи на два-три дня командировки, и все", – сказал Бернацкий.Янукович был президентом Украины с февраля 2010 года по февраль 2014-го. По данным СБУ, он покинул страну в ночь на 23 февраля 2014 года. К тому моменту в Украине три месяца продолжались массовые протесты и были жертвы между митингующих и правоохранителей в результате силового противостояния.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что вывоз ценных вещей из резиденции Януковича "Межигорье" под Киевом начался 19 февраля, то есть до расстрела митингующих в центре Киева, и длился до 22 февраля. На видео видно, как неизвестные люди выносят из особняка "Хонка", в котором жил экс-президент, картины, иконы, вазы, часы, оружие и грузят в автомобили и вертолет. На одном из опубликованных видео зафиксировано, как за процессом вывоза вещей наблюдает лично экс-президент. На пресс-конференции в России в ноябре 2016 года Янукович заявил, что он "из Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью". В январе 2018 года прежний охранник Януковича Олесь Шаран рассказал в суде, что перед выездом экс-президента в Харьков 21 февраля 2014 года вещи из его резиденции "Межигорье" заносили в грузовой автомобиль. Он добавил, что ранее такого вывоза вещей из "Межигорья" не видел. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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