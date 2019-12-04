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Кортні і Кім кардашьян на показі Dior Men
04.12.2019 23:31
У Маямі в рамках виставки сучасного мистецтва Art Basel Miami пройшов показ нової чоловічої колекції Dior, над якою працювали Кім Джонс і Шон Стуссі - засновник вуличного бренду одягу Stussy. Саме він займався розробкою дизайну для простору - чорно-білих написів у вигляді хвиль і фірмового лого Dior, виконаного в стилі Stussy.

Моделі крокували по зелено-блакитному подіуму, прикрашеному принтами Шона. До слова, одягнені вони були в одяг таких же відтінків: лаймовий, жовтий, лимонний, синій, бірюзовий.

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Допис, поширений Dior Official (@dior)



У перших рядах були помічені сестри Кардашьян: Кім і Кортні, Вінні Харлоу, Девід Бекхем, Кейт Мосс і (що саме дивне) Ештон Катчер.

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Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax)


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