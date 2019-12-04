У Маямі в рамках виставки сучасного мистецтва Art Basel Miami пройшов показ нової чоловічої колекції Dior, над якою працювали Кім Джонс і Шон Стуссі - засновник вуличного бренду одягу Stussy. Саме він займався розробкою дизайну для простору - чорно-білих написів у вигляді хвиль і фірмового лого Dior, виконаного в стилі Stussy.



Моделі крокували по зелено-блакитному подіуму, прикрашеному принтами Шона. До слова, одягнені вони були в одяг таких же відтінків: лаймовий, жовтий, лимонний, синій, бірюзовий.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dior Official (@dior) 3 Гру 2019 р. о 5:19 PST



У перших рядах були помічені сестри Кардашьян: Кім і Кортні, Вінні Харлоу, Девід Бекхем, Кейт Мосс і (що саме дивне) Ештон Катчер.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FASHION TO MAX (@fashiontomax) 3 Гру 2019 р. о 5:39 PST

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура допис instagram саме поширений цей Теги: мода