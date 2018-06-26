Две израильские ракеты упали в ночь на 26 июня в окрестностях международного аэропорта Дамаска, сообщило сирийское государственное агентство SANA, информирует .

Ранее агентство France-Presse сообщило, что две израильские ракеты поразили склад оружия, принадлежавший ливанской шиитской партии “Хезболлах”. По данным агентства, состав находился близко от аэропорта Дамаска.

Напомним, территория Сирии регулярно подвергается ракетному обстрелу. Телеканал Al Mayadeen передал, что израильские ВВС нанесли удары сирийским военным позициям в районе Хан-Арнаба и в города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра, 40 км от Дамаска), расположенных у подножия Голанских высот. По данным телеканала, нападение стала ответом на ракетный обстрел израильских постов на оккупированной части Голан. Телеканал не указывает, кто вел обстрел израильских позиций с сирийской территории: войска или проиранские формирования, воюющих на стороне правительственной армии.

По информации канала, удары нанесли по нескольким израильским военным объектам, включая штаб 810-й бригады, командный пункт на горе Хермон, радарную станцию ​​и посадочная площадка для вертолетов. За ним выпущены десятки ракет, сообщает Al Mayadeen.

Как подчеркнул в интервью Al Mayadeen ливанский военный знаток генерал Ильяс Фархат, “ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах сделан с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразился третья арабо-израильская война”. По его мнению, “эти удары закономерны, поскольку ВВС Израиля часто атаковали в апреле и мае военные объекты в Сирии”. Фархат напомнил, что “ни оккупация, ни аннексия Израилем принадлежат Сирии Голанских высот не признаются международным сообществом”.

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