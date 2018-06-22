|Украина чтит память жертв Второй мировой войны
|22.06.2018 11:07
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22 июня 1941 нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась немецко-советская война 1941-1945 годов как составная и основная часть Второй мировой войныСегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны.
Священный долг Украинские перед жертвами Второй мировой войны и сегодняшними героями - победить врага, который разжигает костер войны на украинской земле, написал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.
"В День скорби и чествования памяти жертв войны все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине" , - написал Порошенко.
Президент убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле.
"Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями нашего времени ", - подчеркнул глава государства.
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