22 июня 1941 нацистская Германия атаковала советские части по всей линии границы от Балтийского до Черного моря. Началась немецко-советская война 1941-1945 годов как составная и основная часть Второй мировой войны

Священный долг Украинские перед жертвами Второй мировой войны и сегодняшними героями - победить врага, который разжигает костер войны на украинской земле, написал Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

"В День скорби и чествования памяти жертв войны все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине" , - написал Порошенко.

Президент убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле.