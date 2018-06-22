Верховная Рада внесла в повестку дня законопроект, который разрешает внесудебную блокировку сайтов.

За рассмотрение постановления № 6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере» проголосовали 238 народных депутатов.

Как пояснила в Facebook нардеп Ольга Червакова, в случае принятия инициативы, СБУ сможет без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу.

Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

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«Законопроект внесен нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником (БПП. — Ред.), Дмитрием Тимчуком, Татьяной Чорновол (оба «Народный фронт». — Ред.)», — написала она.

По ее словам, угрозами нацбезопасности предлагается считать «оказание воздействия на принятие решений, совершение или несовершение действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами».

«Осуществление влияния на органы государственной власти» – это любой общественный контроль или рядовой пикет — в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов — это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов», — добавила депутат.

Отметим, что все депутаты, подавшие скандальный законопроект, входят в группу главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, самый ярким представителем которой является нардеп от «Народного фронта» Татьяна Чорновил. Данную инициативу уже сравнили с диктаторскими законами от 16 января 2014 года.

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