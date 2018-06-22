В Киеве подозреваемый в разбойном нападении после внесения залога 260 тысяч гривен в декабре 2017 году отказался от сотрудничества со следствием и бежал из-под домашнего ареста. Впоследствии мужчину взяли под стражу, а залог взыскали в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры №2, передает

“По результатам рассмотрения ходатайства Киевской местной прокуратуры № 2 судом принято решение об возврате в доход государства залога 260 тысяч гривен, внесенного подозреваемым в уголовном производстве”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время по ходатайству прокуратуры по злоумышленнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей, а залог в пользу государства.

Прокуратура напоминает, что в декабре 2017 года по решению суда мужчине, задержанному по подозрению в совершении разбойного нападения, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 260 тыс грн с возложением процессуальных обязанностей.

После внесения залога подозреваемого освободили из-под стражи. Однако, не придерживаясь условий меры пресечения, человек покинул место своего проживания и начал уклоняться от следствия. В связи с этим он был объявлен в розыск и по результатам оперативно-розыскных мероприятий задержан на территории другого региона.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в грабежах на вокзале полицейский сбежал из-под домашнего ареста.

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