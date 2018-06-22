Украинский политзаключенный Александр Кольченко сказал руководству колонии, что хочет встретится с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой, рассказал российский правозащитник Николай Щур. Кольченко встретился с адвокатом Фото: Nikolay Shchur / Facebook По словам Щура, Кольченко "немного поправился" и сейчас весит около 62 кг."Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля. (Полагаю, надо объявлять сбор средств на эту поездку). Сейчас Саше приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках. Раньше этого не было. 18-го числа его вызвали к начальнику колонии, где его ожидали для разговора человек десять: от регионального омбудсмена, ОНК (общественная наблюдательная комиссия, – .) и прочих. Разговор с ними у Саши был коротким: они поинтересовались его здоровьем, Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался", – рассказал Щур.Как отметил правозащитник, Кольченко сказал руководству колонии, что хочет встретится с украинским уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой."Понять его можно (и поддержать в этом решении): смысл разговаривать с людьми, которые постоянно перевирают информацию о нем, а то и угрожают и врут его маме? Кстати, Саша сказал, что члены нынешней Челябинской ОНК ни разу не знакомились с условиями его содержания", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=675398022800618&id=100009912784175 В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.Россия отказывается выдать Украине Сенцова и Кольченко, поскольку считает их гражданами РФ.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Сам режиссер был против этого, зная о проблемах Кольченко со здоровьем.7 июня Кольченко прекратил голодовку. Его мать Лариса Кольченко сообщала, что он находится в санчасти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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