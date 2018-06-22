Польская полиция лишила водительских прав украинского водителя, который перевозил 30 человек в минибусе, адаптированном для двух человек, передает со ссылкой на и Польское радио.

Инцидент произошел в городе Тшебница Нижнесилезского воеводства.

Представитель местной полиции Камиль Ринкевич сообщил, что в багажном отсеке минибуса, который задержала для проверки дорожная полиция, путешествовало стоя 30 человек. Транспортное средство адаптировано для перевозки только двух человек.

"Кроме того, водитель не имел действующего страхования на транспортное средство, которому, кроме того, не было разрешено движение", - сказал Ринкевич.

Водителем оказался 21-летний гражданин Украины. Украинца оштрафовали и лишили водительских прав.

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