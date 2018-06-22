Дороги в Украине станут уже. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе в Facebook, передает

“Мы повышаем безопасность и комфорт людей. Поэтому одна из инициатив, которую мы ввели в новых ГСН — сужение ширины полос движения на дорогах”, - написал Парцхаладзе.

По его словам, сегодня в Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог. Но европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в ЕС намного меньше.

Вместо таких широких полос, как добавил заместитель министра регионального развития, можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто.

Парцхаладзе уточнил, что такие изменения будут способствовать:

повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности;

увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов.

Согласно новому ДБН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составит 3 м. На магистралях общегородского значения непрерывного движения в самых крупных и крупных городах ширина полосы движения равна 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составит 2,75 м.

Обновленный ГСН вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

Напомним, в обновленных ГСН предлагалось запретить проектирование остановок общественного транспорта без специальных защитных ограждений перильного типа.

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