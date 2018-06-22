Советский миф о "Великой отечественной войне" должен был скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую войну, отметил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Вятрович: "22 июня" – это мем, который запускает в действие миф о "Великой отечественной", который в свою очередь является идеологической платформой российского империализма Фото: uacrisis.org "8 мая – день, когда вспоминаем всех, кто прошел Вторую мировую и стал ее жертвами. 1 сентября – день, когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества войны. Отмечать 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной". Советского мифа, который должен был скрыть факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф – инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднования 22 июня у нас не только неуместны, но и опасны", – написал Вятрович. https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10212136059176209 По словам Вятровича, если спросить, что сегодня отмечает Украина, "90% ответит "начало Великой отечественной войны"."Потому что "22 июня" – это мем, который запускает в действие миф о "Великой отечественной", который в свою очередь является идеологической платформой российского империализма", – добавил он. https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10212136783714322 Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по май 1945 года. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В 2015 году Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. При этом было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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