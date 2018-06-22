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Вятрович: Отмечать 22 июня на государственном уровне – атавизм совка, продлевающий жизнь мифа о "Великой отечественной". Это опасно
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22.06.2018 11:18
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Советский миф о "Великой отечественной войне" должен был скрыть
факт, что СССР вместе с Третьим рейхом начинал Вторую мировую
войну, отметил глава Украинского института национальной памяти
Владимир Вятрович. Вятрович: "22 июня" – это мем, который
запускает в действие миф о "Великой отечественной", который в свою
очередь является идеологической платформой российского империализма
Фото: uacrisis.org "8 мая – день, когда вспоминаем всех, кто
прошел Вторую мировую и стал ее жертвами. 1 сентября – день,
когда вспоминаем о начале самой страшной в истории человечества
войны. Отмечать 22 июня на государственном уровне – атавизм
совка, который продлевает жизнь мифа о "Великой отечественной".
Советского мифа, который должен был скрыть факт, что СССР вместе с
Третьим рейхом начинал Вторую мировую, что треть этой войны они
сражались по одну сторону баррикад. Сейчас этот миф –
инструмент мобилизации общества в России. В том числе мобилизации
для борьбы против Украины. Поэтому государственные празднования 22
июня у нас не только неуместны, но и опасны", – написал
Вятрович.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10212136059176209
По словам Вятровича, если спросить, что сегодня отмечает Украина,
"90% ответит "начало Великой отечественной войны"."Потому что "22
июня" – это мем, который запускает в действие миф о "Великой
отечественной", который в свою очередь является идеологической
платформой российского империализма", – добавил он.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10212136783714322
Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года по май 1945
года. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В 2015 году
Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и
примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. При этом было
принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.22 июня
в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв войны.
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