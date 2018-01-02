Версия самоубийства юриста Ноздровской не рассматривается

Следствие не рассматривает версию убийства юриста Ирины Ноздровской, которая была найдена мертвой в понедельник в Киевской области, заявляет начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

"Версия самоубийства не рассматривается. Однозначно", - сказал Д.Ценов в ходе общения с участниками митинга с требованием найти убийц И.Ноздровской, который проходит возле столичного главка полиции во вторник днем.

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского районе Киевской области, исчезла 29 декабря 2017 года и была найдена мертвой 1 января в реке. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.