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Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью
22.06.2018 11:19
Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью
Политзаключенный все еще находится в медсанчасти Челябинской колонии
В российской колонии в Челябинской области Украинской политзаключенному Александр Кольченко позволили длительное свидание с матерью, которое планируют на 28-30 июля.
Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью Фото: з відкритих джерел

Кольченко находится в медсанчасти, он уже немного оправился после голодания. Несмотря на это, власть колонии снимает на камеру каждое кормление украинском . Кроме того, сейчас Кольченко начали приносить много писем, в том числе и на украинском языке, чего раньше не было, - сообщает российский правозащитник Николай Щур в Facebook .

Как сообщал iPress.ua, приговорен к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку,  заявил, что прекращает голодовку .

 

 

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