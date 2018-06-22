|Кольченко позволили трехдневное свидание с матерью
|22.06.2018 11:19
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Политзаключенный все еще находится в медсанчасти Челябинской колонииВ российской колонии в Челябинской области Украинской политзаключенному Александр Кольченко позволили длительное свидание с матерью, которое планируют на 28-30 июля.
Фото: з відкритих джерел
Кольченко находится в медсанчасти, он уже немного оправился после голодания. Несмотря на это, власть колонии снимает на камеру каждое кормление украинском . Кроме того, сейчас Кольченко начали приносить много писем, в том числе и на украинском языке, чего раньше не было, - сообщает российский правозащитник Николай Щур в Facebook .
Как сообщал iPress.ua, приговорен к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заявил, что прекращает голодовку .
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