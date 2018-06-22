|В Киеве взбесившаяся "Газель" влетела в жилой дом (фото)
|22.06.2018 11:22
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В "Газель" на скорости влетела в жилой дом, повредив арматуру на газовой трубе.
"На моих глазах бешеная Газелька, едва не посбивав пешеходов с детьми, влетела в жилой дом, повредив запорную арматуру на центральной газовой трубе. Да еще и сама машина, упершись газовым баллоном на клумбу, повисла над придомовым приямком", – сообщил свидетель Макс Юрьев на своей странице в передает
Он отметил, что жители дома боялись взрыва и отгоняли курильщиков.
"Водитель неадекватный не может объяснить, что произошло. Вызваны полиция, медики и аварийная Киевгаза. , переулок Коломыевский, 14", – резюмировал зритель.
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