В "Газель" на скорости влетела в жилой дом, повредив арматуру на газовой трубе.

"На моих глазах бешеная Газелька, едва не посбивав пешеходов с детьми, влетела в жилой дом, повредив запорную арматуру на центральной газовой трубе. Да еще и сама машина, упершись газовым баллоном на клумбу, повисла над придомовым приямком", – сообщил свидетель Макс Юрьев на своей странице в передает

Он отметил, что жители дома боялись взрыва и отгоняли курильщиков.

"Водитель неадекватный не может объяснить, что произошло. Вызваны полиция, медики и аварийная Киевгаза. , переулок Коломыевский, 14", – резюмировал зритель.















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