Погода, Новости, загрузка...
В Киеве взбесившаяся "Газель" влетела в жилой дом (фото)
22.06.2018 11:22
В Киеве взбесившаяся "Газель" влетела в жилой дом (фото) По теме:

В "Газель" на скорости влетела в жилой дом, повредив арматуру на газовой трубе.

"На моих глазах бешеная Газелька, едва не посбивав пешеходов с детьми, влетела в жилой дом, повредив запорную арматуру на центральной газовой трубе. Да еще и сама машина, упершись газовым баллоном на клумбу, повисла над придомовым приямком", – сообщил свидетель Макс Юрьев на своей странице в передает

Он отметил, что жители дома боялись взрыва и отгоняли курильщиков.

"Водитель неадекватный не может объяснить, что произошло. Вызваны полиция, медики и аварийная Киевгаза. , переулок Коломыевский, 14", – резюмировал зритель.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить