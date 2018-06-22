В городке Бад-Хомбург, что под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтической империи Жебривских

Эта фирма уже около 10 лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы, как свидетельствует отчетность -около € 3 млн, сообщает DW.

Исполнительной директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще студенткой.

Согласно немецким законом о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в список прозрачности. Как свидетельствует выписка из реестра, полученный DW, дочь Жебривского этого не сделала. За это компании грозит штраф до € 100 000.

Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов - Farmak Group NV Конечная бенефициарных владелица - Филя Жебровская, сестра экс-руководителя Донецкой и нынешнего аудитора НАБУ.

А нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à rl

Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают владельцам международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.

Однако документы реестра компаний Люксембурга ведут на Кипр.

Окончательную картину структуры собственности группы «Фармак» можно получить, ознакомившись с документами компании FI & P. ​​Holdings Limited.

Контрольный пакет акций компании принадлежит Фили Жебривский. Второй по величине пакет акций - около 10% - принадлежит Павлу Жебривскому.

Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов в год.

От украинского ПАО "Фармак" Жебровский в 2017 году получил 1000000 гривен "материальной помощи" .С этого DW делает вывод, что Павел Иванович "имеет значительный неформальное влияние на компанию".

Иностранными компаниями группы "Фармак" управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын.

Ян Жебровский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это - дочерняя компания нидерландской Farmak Group NV

Годовой оборот австрийской компании - от € 7 до 10000000 в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0.

Павлу Жебривскому также принадлежит ЧП "Ян", которое торгует и медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о зяте чиновника: как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, в феврале этого года Анна Жебровская стала Анной Шведюк.