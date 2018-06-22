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Операторы лотерей в Украине вынуждены работать на основании
переходных положений закона "О государственных лотереях в Украине"
и не могут получить лицензии, а в таких условиях ни один инвестор
не будет вкладывать деньги, заявил генеральный директор УНЛ Андрей
Бочковский. Андрей Бочковский: Начинать нужно с того, что
прекратить безосновательные обвинения лотерейных операторов Фото:
daily.rbc.ua "Лотерейный рынок Украины в организационном плане
принципиально ничем не отличается от других европейских стран.
Однако, между нашими рынками существует глубокая пропасть в другой
плоскости, из-за которой технологический разрыв вскоре может стать
десятилетним", – сказал он.Сейчас операторы лотерей работают
на основании переходных положений закона "О государственных
лотереях в Украине", лицензионные условия проведения лотерей Кабмин
так и не принял, следовательно лицензии не выдаются, объяснил
Бочковский."Кто-то может сказать, что можно работать и так. Однако
на практике ни один инвестор не может инвестировать в
неупорядоченный рынок, особенно если это касается лотерей. Это
приводит к тому, что инвесторы УНЛ не могут инвестировать в
переоснащение и реорганизацию компании, а компания не может
развиваться. Кроме того, ни одна международная корпорация не может
поставлять оборудование на неурегулированный рынок, поскольку их
политика предусматривает поставку технологий только на регулируемые
рынки во избежание каких-либо репутационных скандалов", –
отметил руководитель компании.Бочковский подчеркнул, что необходимо
урегулировать законодательство и прекратить безосновательно
обвинять лотерейных операторов. "Лотерейный рынок Украины
нуждается в привлечении инвестиций, внедрении и разработке новых
лотерейных платформ, обновлении ассортимента лотерей, замене
оборудования, внедрении новых механизмов контроля и отчетности для
государственных органов. И начинать нужно с того, что прекратить
безосновательные обвинения лотерейных операторов, которые звучат от
разных политиков и чиновников, утвердить лицензионные условия,
изменения в законодательство – если это необходимо, и выдать
лицензии операторам. И тогда ситуация на рынке качественно
изменится", – сказал он.В мае владелец УНЛ, британский
бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о
том, что бенефициары компании – это нардепы от Блока Петра
Порошенко Александр Третьяков (у которого якобы есть опцион на
покупку доли предприятия) и Глеб Загорий, а также бизнесмен Борис
Ложкин."Я с этими людьми абсолютно не знаком. Конечно, я читал о
том, что пишут украинские СМИ. Однако вообще не понимаю, как
подобное можно писать. Я в принципе не могу быть связан с политикой
в Украине. Это довольно обескураживающая и неприятная
ситуация, – сказал он. – Касательно какого-либо
опциона на покупку доли в УНЛ, это какая-то невероятная выдумка.
Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и
юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную
историю и документы, возможные права третьих лиц или другие
ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов
или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует
и не может существовать. Никто с таким запросом ко мне или к
предыдущим собственникам никогда не обращался".Организовывать
лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.",
"Патриот", УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но
последний с момента получения лицензии лотереями не
занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении утвердить
лицензионные условия для лотерейных операторов, разработанные в
соответствии с законом "О государственных лотереях в Украине".
Согласно планам правительства, около 2 млрд грн должна
принести государственному бюджету только продажа лицензий
операторам.Министр финансов Александр Данилюк заявил в конце
марта, что деньги от легализации лотерейного бизнеса уже заложены в
государственный бюджет Украины на 2018 год, и этот рынок необходимо
упорядочивать. "Мы принципиально требуем регулирования этой
деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать
цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые
государство теряет ежегодно", – отметил он.Государство должно
жестко контролировать операторов лотерей, считают 77%
опрошенных киевлян, которые приняли участие в социологическом
исследовании компании GfK Ukraine в марте этого года. 67%
считают, что операторами лотерей должны быть только компании с
многолетним опытом и хорошей репутацией, 86% отметили, что
гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты
выигрышей должно государство.
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