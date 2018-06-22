Операторы лотерей в Украине вынуждены работать на основании переходных положений закона "О государственных лотереях в Украине" и не могут получить лицензии, а в таких условиях ни один инвестор не будет вкладывать деньги, заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский. Андрей Бочковский: Начинать нужно с того, что прекратить безосновательные обвинения лотерейных операторов Фото: daily.rbc.ua "Лотерейный рынок Украины в организационном плане принципиально ничем не отличается от других европейских стран. Однако, между нашими рынками существует глубокая пропасть в другой плоскости, из-за которой технологический разрыв вскоре может стать десятилетним", – сказал он.Сейчас операторы лотерей работают на основании переходных положений закона "О государственных лотереях в Украине", лицензионные условия проведения лотерей Кабмин так и не принял, следовательно лицензии не выдаются, объяснил Бочковский."Кто-то может сказать, что можно работать и так. Однако на практике ни один инвестор не может инвестировать в неупорядоченный рынок, особенно если это касается лотерей. Это приводит к тому, что инвесторы УНЛ не могут инвестировать в переоснащение и реорганизацию компании, а компания не может развиваться. Кроме того, ни одна международная корпорация не может поставлять оборудование на неурегулированный рынок, поскольку их политика предусматривает поставку технологий только на регулируемые рынки во избежание каких-либо репутационных скандалов", – отметил руководитель компании.Бочковский подчеркнул, что необходимо урегулировать законодательство и прекратить безосновательно обвинять лотерейных операторов. "Лотерейный рынок Украины нуждается в привлечении инвестиций, внедрении и разработке новых лотерейных платформ, обновлении ассортимента лотерей, замене оборудования, внедрении новых механизмов контроля и отчетности для государственных органов. И начинать нужно с того, что прекратить безосновательные обвинения лотерейных операторов, которые звучат от разных политиков и чиновников, утвердить лицензионные условия, изменения в законодательство – если это необходимо, и выдать лицензии операторам. И тогда ситуация на рынке качественно изменится", – сказал он.В мае владелец УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициары компании – это нардепы от Блока Петра Порошенко Александр Третьяков (у которого якобы есть опцион на покупку доли предприятия) и Глеб Загорий, а также бизнесмен Борис Ложкин."Я с этими людьми абсолютно не знаком. Конечно, я читал о том, что пишут украинские СМИ. Однако вообще не понимаю, как подобное можно писать. Я в принципе не могу быть связан с политикой в Украине. Это довольно обескураживающая и неприятная ситуация, – сказал он. – Касательно какого-либо опциона на покупку доли в УНЛ, это какая-то невероятная выдумка. Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную историю и документы, возможные права третьих лиц или другие ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует и не может существовать. Никто с таким запросом ко мне или к предыдущим собственникам никогда не обращался".Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии лотереями не занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении утвердить лицензионные условия для лотерейных операторов, разработанные в соответствии с законом "О государственных лотереях в Украине". Согласно планам правительства, около 2 млрд грн должна принести государственному бюджету только продажа лицензий операторам.Министр финансов Александр Данилюк заявил в конце марта, что деньги от легализации лотерейного бизнеса уже заложены в государственный бюджет Украины на 2018 год, и этот рынок необходимо упорядочивать. "Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", – отметил он.Государство должно жестко контролировать операторов лотерей, считают 77% опрошенных киевлян, которые приняли участие в социологическом исследовании компании GfK Ukraine в марте этого года. 67% считают, что операторами лотерей должны быть только компании с многолетним опытом и хорошей репутацией, 86% отметили, что гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрышей должно государство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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