Гонщик Майк Джонс стал участником аварии во время гонки "Nascar" в штате Вирджиния, .

Его автомобиль столкнулся с машиной соперника, после чего врезался в ограждение и загорелся, передает со ссылкой на .

Отец гонщика Дин Джонс следил за выступлением на пит-стопе. Увидев, что машина сына зажглась, он бросился спасать сына. Отец опередил пожарных, после чего включил систему пожаротушения.

"NASCAR", несмотря на героизм отца, наказала Джонса-старшего за выход на трассу во время гонки, поставив его на испытательный срок.

"У меня не оставалось времени на то, чтобы испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я только лишь отец, который помог своему ребенку. Никто не мог бы помешать мне спасти сына", - сказал Джонс.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира