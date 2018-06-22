|Отец героически вытащил сына-гонщика из горящей машины (видео)
|22.06.2018 11:30
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Гонщик Майк Джонс стал участником аварии во время гонки "Nascar" в штате Вирджиния, .
Его автомобиль столкнулся с машиной соперника, после чего врезался в ограждение и загорелся, передает со ссылкой на .
Отец гонщика Дин Джонс следил за выступлением на пит-стопе. Увидев, что машина сына зажглась, он бросился спасать сына. Отец опередил пожарных, после чего включил систему пожаротушения.
"NASCAR", несмотря на героизм отца, наказала Джонса-старшего за выход на трассу во время гонки, поставив его на испытательный срок.
"У меня не оставалось времени на то, чтобы испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я только лишь отец, который помог своему ребенку. Никто не мог бы помешать мне спасти сына", - сказал Джонс.
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