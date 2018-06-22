Метью Йолденс з Британії вільно розмовляє дев’ятьма мовами і розуміє ще більше десятка.

Ось 10 його порад з вивчення іноземної мови – це те, що потрібно будь-кому, хто вважає, що ніколи не зможе освоїти нову мову.

1. Визначтеся, для чого ви це робите

Це може здатися очевидним, однак якщо ви не усвідомлюєте причину, з якої ви взялися за вивчення мови –- дуже мало шансів, що ви досягнете успіху в довгостроковій перспективі. Бажання вразити своїх друзів знанням французької – погана причина. Бажання пізнати людину, використовуючи його рідну мову – ось прекрасна мотивація. Важливо сказати собі: “Я хочу вивчити цю мову і для цього я готовий зробити все, що в моїх силах”.

2. Пориньте у мову

Отже, що робити після того, як ви визначилися зі своєю “клятвою”? Метью Йолденс радить використовувати 100% максималистский підхід. Неважливо, яким інструментом для вивчення мови ви користуєтеся, головне – наповнити свої дні новою мовою.

“Я намагаюся увібрати якомога більше знань з самого початку. Намагаюся використовувати те, що вивчив упродовж дня. Намагаюся думати цією мовою, писати, розмовляти із самим собою. Основне для мене – це використовувати мову на практиці. Пишіть e-mail, говоріть із собою, слухайте музику або радіо. Надзвичайно важливо оточити себе і зануритися у нову мовну культуру”, – говорить він.

3. Знайдіть партнера

Кілька мов Метью вивчив разом зі своїм братом Майклом. Першу мову вони засвоїли в 9 років. Це була грецька. За словами Метью, мотивацію вони черпали в здоровому суперництві: “Ми були і залишаємося дуже мотивовані. Ми підштовхували один одного вчитися більше. Якщо мій брат бачить, що мої успіхи краще, він відчуває здорову заздрість і намагається перевершити мене”.

Навіть якщо ви не можете знайти постійного партнера для вивчення мови, знайдіть будь-якого співрозмовника, з яким ви зможете іноді практикувати свої навички.

4. Думайте про контекст

Зосередьтеся на тому, що основний сенс для кожного учня – це використовувати мову на практиці. Сприймаючи навчання через таку призму, ви будете набагато легше “продиратися” крізь книжкові знання. “Ви вчите мову, щоб бути готовим її використовувати, а не тільки знати її. Потрібно ввести мову в щоденний контекст”, – каже Метью.

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Спробуйте написати комусь листа або пісню. Підійде будь-який спосіб комунікації із зовнішнім світом.

5. Розважайтеся

Використання нової мови – це завжди творчий акт. Метью з братом вивчали грецьку, придумуючи і записуючи пісні. Придумайте якийсь кумедний і незвичайний спосіб використовувати мову. Наприклад, напишіть з друзями радіоп’єсу, сюжет коміксу або вірш. Якщо ви не зможете придумати якийсь кумедний спосіб, виконати пункт 4 вам навряд чи вдасться.

6. Поводьтеся як дитина

Діти швидше за усіх вчаться новій мові. Однак дослідники до цих пір точно не встановили, чи існує однозначний і непереборний зв’язок між віком і здатністю навчатися. Щоб схоплювати мову так само швидко, як це робить дитина, варто перейняти кілька принципів, якими інтуїтивно користуються діти, вивчаючи мову.

Перше – вимкніть строгий самоконтроль.

Друге – використовуйте мову як гру.

І третє – головне – не бійтеся помилок. Діти весь час роблять помилки, однак для дорослих це стає своєрідним табу. У процесі вивчення мови саме визнання, що ви не знаєте всього, – ключ до свободи і розвитку.

7. Покиньте свою зону комфорту

Готовність робити помилки означає, що ви будете потрапляти в потенційно незручні ситуації. Це може бути неприємно, але без цього ніяк. Неважливо, як довго ви вчите мову в теорії, ви ніколи не заговорите нею, якщо не спробуєте це зробити у незручній для вас ситуації: заговоріть з незнайомцем, запитайте напрямок, замовте їжу або спробуйте пожартувати. Чим частіше ви будете це робити, тим ширше стане ваша зона комфорту: “Спочатку ви, звичайно ж, будете стикатися з труднощами: вимова, граматика, синтаксис. Однак дуже важливо розвинути в собі почуття мови таке ж, як у її носія”.

8. Слухайте мову

Художники кажуть, що потрібно навчиться бачити, перш ніж малювати. Так само і в мові – спочатку потрібно навчитися чути. Будь-яка мова спочатку здається дивною на слух, проте чим більше ви будете слухати, тим більше вона стане звичною і тим легше вам буде вимовляти нові слова.

“Ми можемо вимовити будь-який звук, проте просто не звикли до нього. Для мене найкращий спосіб – це слухати і візуально представляти, як той чи інший звук вимовляється. За кожен звук відповідає якась ділянка язика або глотки, і щоб відтворити його, нам потрібно це зрозуміти”, – каже Метью.

9. Дивіться, як говорять інші

У кожній мові язик, губи і глотка використовуються по-різному.

«Як би дивно це не звучало, але для того, щоб правильно вимовляти слова, потрібно уважно дивитися, як це роблять носії і потім намагатися зімітувати такий же звук”, – радить Метью.

Якщо у вас немає можливості подивитися, як це роблять носії наживо, то фільми або програми по ТБ стануть вашими помічниками.

10. Розмовляйте самі з собою новою мовою

На перший погляд, це дивний спосіб вивчення мови. Але він надзвичайно ефективний: розмовляючи з самими собою, можна практикувати вимову, підтримувати лексичний запас і розвивати впевненість у своїх знаннях: Це прекрасний спосіб тренування, якщо немає можливості використовувати мову постійно.

І остання порада – розслабтеся. Ніхто не буде сміятися над вами або дратуватися від неправильної вимови або невірного слова. Практично завжди люди проявлять терпіння і бажання допомогти.

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