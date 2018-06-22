|Адвокат Кольченко заявил, что каждое кормление политзаключенного в колонии снимают на
|22.06.2018 11:31
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Члены нынешней Челябинской наблюдательной комиссии ни разу не ознакомились с условиями его содержания"В российской колонии в Челябинской области снимают на камеру каждое кормление украинского политзаключенного Кремля Александра Кольченко.
Александр Кольченко. Фото: svoboda.org
Адвокат посетил Кольченко утром 22 июня. Кольченко до сих пор находится в медицинской части после голодания, к нему в палату подселили еще одного узника, сообщает российский правозащитник Николай Щур.
Кольченко даже поправился и весит сейчас 62 килограмма. заявляет адвокат.
18 июня политзаключенного вызвали к начальнику колонии, где его ожидали около десяти человек, в частности, региональный омбудсмен и представитель наблюдательной комиссии. Они спрашивали у Кольченко о его здоровье. Александр Кольченко ответил на вопросы и отказался от дальнейшего общения, требуя встречи с украинским омбудсменом.
Как сообщал iPress.ua, приговорен к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заявил, что прекращает голодовку .