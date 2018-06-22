Члены нынешней Челябинской наблюдательной комиссии ни разу не ознакомились с условиями его содержания"

Адвокат посетил Кольченко утром 22 июня. Кольченко до сих пор находится в медицинской части после голодания, к нему в палату подселили еще одного узника, сообщает российский правозащитник Николай Щур.

Кольченко даже поправился и весит сейчас 62 килограмма. заявляет адвокат.

18 июня политзаключенного вызвали к начальнику колонии, где его ожидали около десяти человек, в частности, региональный омбудсмен и представитель наблюдательной комиссии. Они спрашивали у Кольченко о его здоровье. Александр Кольченко ответил на вопросы и отказался от дальнейшего общения, требуя встречи с украинским омбудсменом.