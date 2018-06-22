В турецком городе Бодрум произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой погибли 2 человека и 4 получили ранения. Об этом сообщило местное издание Hurriyet, передает

“В результате стрельбы в ночном клубе Medusa в городе Бодрум погиб хозяин заведения Мехмет Сюренсей и певица Хаджер Тюлю (Hacer Tülü), еще четыре посетителя пострадали”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что у заведения остановился автомобиль. Из него вышел стрелок, вошел в здание и открыл беспорядочный огонь. На данный момент задержаны 4 подозреваемых.

Полиции удалось поймать преступников после изучения записей с камер видеонаблюдения, на которых четко было видно автомобиль злоумышленников.

Погибшей певице было 40 лет. Наиболее известной ее песней стала композиция Ömür Törpüsü.

Напомним, в результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли два человека: 18-летний парень и 29-летний мужчина. Они умерли в Ликани. Еще четыре человека получили ранения.

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