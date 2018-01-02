Исследователи уверяют: благодаря их препарату лечение онкозаболеваний станет быстрым и недорогим.

После введения препарата подопытным животным злокачественная опухоль «уходит» просто на глазах.

Действие вакцины, созданной с помощью биоинженерных технологий, лабораторией онкоиммунологии Института экспериментальной патологии им. Кавецкого заключается в мобилизации иммунной системы на борьбу с недугом.

Уже сейчас препарат спасает жизни сотням пациентов. За время работы над вакциной Институт накопил очень обнадеживающую статистику, передает «Подробности. Интер».

«Применение вакцины увеличивает продолжительность жизни больного на 40-50 процентов — в зависимости от типа опухоли по сравнению с пациентами, которые получали классическую терапию», — сообщил журналистам Геннадий Диденко, заведующий лабораторией онкоиммунологии.

По словам ученого, препарат можно будет массово использовать после того, как он пройдет официальное лицензирование, ведь вакцину от рака до сих пор не внесли в протоколы лечения. А пока вакцину используют для лечения пациентов, которые дали дозволение на испытание препарата.

За разработку этого лекарства Институт в 2016 году получил государственную премию.

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