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В центре Одессы горит дом-памятник архитектуры: есть пострадавшие
05.12.2019 00:05
В Одессе произошло возгорание в доме, который является памятником архитектуры Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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