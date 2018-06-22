21 июня вечером приказом Министерства инфраструктуры новым директором порта Южный был назначен Анатолий Яблуновский, который до этого работал начальником администрации Херсонского морского порта, сообщает издание "Думская". Агентство УНИАН пишет, что причиной увольнения и.о. директора Виталия Жуковского стал демпинг в пользу компании "Портинвест", входящей в холдинг СКМ. 23 мая в порту прошли обыски Фото: ДП "МТП "Южний" / Facebook "Как сообщил источник в Министерстве инфраструктуры Украины, помимо недавнего расследования НАБУ, начатого против Жуковского, ключевой причиной его увольнения стал демпинг в пользу компании "Портинвест", входящей в холдинг СКМ. Жуковский занижал ставки на обработку грузов для "Портинвеста" почти в два раза, утверждает источник", – пишет УНИАН. Собеседник агентства уточнил, что для этой компании перегрузка одной тонны стоила $3,8 при рыночной цене $5,8."Источник напомнил, что назначение Виталия Жуковского на должность руководителя порта Южный лоббировал Александр Смирнов, директор компании "Портинвест". А заместитель Жуковского Роман Инде до прихода в Южный работал заместителем генерального директора по эксплуатации морского транспорта в компании "Портинвест Лоджистик". Порт Южный обеспечивает предприятиям СКМ перевалку более 1 млн тонн грузов в месяц. Через порт холдинг отгружает руду, уголь, шрот и металл. В министерстве рассчитывают, что новый руководитель порта наведет порядок с тендерами, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины", – отмечает информагентство.Морской порт Южный – самый крупный в Украине по величине перевалки. На него приходится 33% от общего объема грузопотока, обрабатываемого за год всеми портами Украины.23 мая в Южном прошли обыски, связанные с возможным присвоением руководством порта около 100 млн грн."Чиновники упомянутого госпредприятия по предварительному сговору с должностными лицами ряда субъектов хозяйствования через подконтрольные фирмы-посредники на протяжении 2017–2018 годов организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия", – сообщили в НАБУ.Уголовное производство открыто в сентябре 2017 года. Дело расследуется по статье 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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