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Стрельба в ночном клубе Турции, двое погибших
22.06.2018 11:39
Стрельба в ночном клубе Турции, двое погибших
В настоящее время полиция задержала четырех нападающих
В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и четверо получили ранения.
Стрельба в ночном клубе Турции, двое погибших Фото: hurriyet.com.tr

Среди погибших - хозяин ночного клуба,  сообщает Hürriyet.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме, в результате чего пострадали шесть человек.

Также, в городе Саарбрюккен на юго-западе Германии  мужчина устроил стрельбу , в результате чего два человека погибли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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