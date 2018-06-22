|Стрельба в ночном клубе Турции, двое погибших
|22.06.2018 11:39
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В настоящее время полиция задержала четырех нападающихВ турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и четверо получили ранения.
Фото: hurriyet.com.tr
Среди погибших - хозяин ночного клуба, сообщает Hürriyet.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальме, в результате чего пострадали шесть человек.
Также, в городе Саарбрюккен на юго-западе Германии мужчина устроил стрельбу , в результате чего два человека погибли.
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