|Климкин и Сийярто начали переговоры по закону об образовании
|22.06.2018 11:40
|
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто начали украинского-венгерские консультации по реализации закона об образовании. Об этом Климкин написал в Twitter, передает
"Начинаем украинский-венгерские консультации 4-х министров по
реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский
гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в
любом уголке Украины", - написал министр.
Поделитесь статьей с друзьями