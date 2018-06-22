Россия всегда умудрялась на южном Кавказе усиживаться одновременно на двух стульях, не портя в открытую отношения ни с одной из сторон бушующих там конфликтов, находящихся в замороженном, или же горячем, состоянии. Разумеется, в первую очередь речь идет о Нагорном Карабахе и поставках российского оружия как Армении, так и Азербайджану.

Долгое время эти поставки создавали определённый паритет сил между двух сторон, не давая им увеличить региональный конфликт. Однако поставки ОТРК “Искандер” ВС Армении нарушили баланс, и Баку вынужден был искать противовес столь грозному оружию. Таковым оказались белорусские РСЗО “Полонез” и ОТРК LORA, которые вернули равновесие между сторонами. Однако Кремль не заставил себя долго ждать…

В последние несколько дней российские информационные площадки изобилуют аналитикой на тему продажи Армении российских истребителей поколения 4++ Су-30СМ. Поводом тому стала фотосессия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в кабине истребителя Су-30СМ ВКС России, в ходе его визита на авиабазу «Эребуни».

Дело в том, что Армения давно вела переговоры о приобретении эскадрильи Су-30СМ, но, в отличие от того же Азербайджана, у Еревана нет средств для покупки этих машин, и обычно при заключении контрактов с РФ параллельно заключаются и кредитные договоры. То есть, армяне покупают российское оружие за российские же деньги. Именно это и стало главным подводным камнем при реализации контракта от 2012 года. Как-никак, а эскадрилья истребителей стоимостью более $50 млн за единицу, по сути, в дар – это дорогое удовольствие. Но, что же изменилось сейчас?

Своими поставками ОТРК “Искандер” Россия не только нарушила баланс в регионе, но и создала фактор давления на Баку. В свою очередь, Баку не растерялся и нашёл поддержку в лице Израиля (на который Москва не станет давить) с его ОТРК LORA и Беларуси с РСЗО “Полонез”, пользующийся покровительством Китая, с которым Кремль также не станет заедаться.

Оказавшись у разбитого корыта, сверхдержава не стала унывать, и решила, по всей видимости, сделать ставку на авиацию. Заодно не только вернуть фактор давления и дисбаланса в регионе, но и закрепить лояльность новой власти в Ереване.

Отчасти ставка верная, ведь ВВС Армении и Азербайджана не блещут новейшими образцами, состоящими из Су-25, МиГ-25, МиГ-29 и Су-27, и находятся в относительном количественном балансе. Появление же эскадрильи Су-30СМ, разумеется, разрушит этот баланс, чего и добивается Кремль, но и вынудит Баку искать альтернативу, как в случае с ОТРК “Искандер”.

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И вот тут Россия может себя загнать в совсем уж глухой угол. Ведь ей придется либо поставлять аналогичную, или лучше (Су-35 например), технику ВВС Азербайджана, и слушать недовольные возгласы из Еревана, либо наблюдать за тем, как Баку будет искать новые истребители в Китае, США, Франции, Швеции… вариантов много и в отличие от Армении, Азербайджан недостатка в финансировании своей армии не испытывает.

Продумала ли Россия то, что своей игрой на оказание давления она отторгает от себя ещё одну страну, зависящую от экспорта высокодуховного ВПК, сложно сказать. Но вот, что интересно больше только. После того, как разрешится дилемма с истребителями, на что следующее будет делать ставку Кремль, ведь в скором времени факторов дисбаланса просто не станет, а Азербайджан, укрепляя партнерские связи со странами, технологически более развитыми, нежели РФ, может начать сам привносить фактор дисбаланса и давления в регионе.

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