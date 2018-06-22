Суд присяжных признал голливудского режиссера и сценариста Блейка Лейбела виновным в жестоком убийстве своей девушки и матери своего ребенка, украинки Яны Касьян, пишет The Hollywood Reporter.

В мае 2016 года после заявления матери Касьян полиция обнаружила ее труп в доме режиссера. Девушка была изуродована, с нее сняли скальп и выпустили кровь, а части тела полицейские нашли в нескольких мусорных мешках. Сам Лейбел, как утверждается в отчете полиции, лежал на кровати рядом с телом Касьян.

Как сообщал svodka.net, руководитель Бахмачского райотдела полиции ГУНП в Черниговской области Юрий Жула рассказал, что перед самоубийством известный украинский режиссер продюсер и путешественник Леонид Кантер написал несколько предсмертных писем.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира