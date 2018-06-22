|В США суд присяжных признал голливудского режиссера виновным в жестоком убийстве украинки
|22.06.2018 11:41
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Суд присяжных признал голливудского режиссера и сценариста Блейка Лейбела виновным в жестоком убийстве своей девушки и матери своего ребенка, украинки Яны Касьян, пишет The Hollywood Reporter.
В мае 2016 года после заявления матери Касьян полиция обнаружила ее труп в доме режиссера. Девушка была изуродована, с нее сняли скальп и выпустили кровь, а части тела полицейские нашли в нескольких мусорных мешках. Сам Лейбел, как утверждается в отчете полиции, лежал на кровати рядом с телом Касьян.
Как сообщал svodka.net, руководитель Бахмачского райотдела полиции ГУНП в Черниговской области Юрий Жула рассказал, что перед самоубийством известный украинский режиссер продюсер и путешественник Леонид Кантер написал несколько предсмертных писем.
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