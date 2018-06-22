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В Киеве в отделении "Ощадбанку" произошел взрыв - полиция
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22.06.2018 11:43
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Свидетель рассказал, что ночью 22 июня двое злоумышленников разбили
окно в отделении "Ощадбанку" по улице Героев Севастополя в Киеве и
вошли внутрь. В полиции полагают, что неизвестные устроили поджог в
банке, а взорвался какой-то из предметов в здании. Полиция
квалифицировала случай как порчу имущества Фото: kyiv.npu.gov.ua В
3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев
Севастополя был слышен взрыв и идет дым. По указанному адресу
прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и
взрывотехники. Установлено, что здесь находится одноэтажное здание,
в котором размещено банковское отделение. В помещении повреждены
окна и возник пожар. В результате никто не пострадал", –
рассказали в полиции.На месте происшествия не нашли остатков
взрывчатки, следовательно предполагают, что злоумышленники могли
использовать бутылку с зажигательной смесью."Правоохранители
пообщались с работниками банковского отделения, однако они даже
предположить не могут, кто это мог сделать: серьезных конфликтов с
клиентами не было", – отметили в пресс-службе.Спикер полиции
Оксана Блищик сообщила в эфире телеканала "112 Украина", что
преступники могли проникнуть в отделение и использовать
зажигательную смесь для поджога, а взорвался уже какой-то предмет
внутри здания, например, кондиционер.По словам Блищик, зритель
сообщил, что видел двоих человек у отделения: они разбили окно и
вошли внутрь. Дальнейших событий свидетель не видел, поскольку
пошел за телефоном, чтобы позвонить в полицию.Полиция открыла
уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение
или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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